Documentaire



Des cimes des plus hautes montagnes jusqu’aux rives de nos océans, en passant par les marais, les gorges, les plaines et les fonds sous marins, le film révèle les secrets et les destins étonnants de ce monde sauvage qui nous entoure. On y rencontre des animaux rares. Des seigneurs comme l’ours, les loups, les sangliers ou les cerfs… Mais aussi de drôles de bestioles aux moeurs étonnantes, oiseaux papillons, blaireaux, loutres, tortues cistudes ou encore des oiseaux majestueux comme les oies cendrées, les balbuzards, les aigles ou les vautours … Ces animaux nous racontent les aventures qui font leur vie, leurs conflits et leurs amours, leaurs prouesses et leurs faiblesses, leurs efforts immenses pour élever leurs petits et pour continuer à peupler notre pays. Mais ces voisins méconnus ne vivent pas dans un autre monde. Ils sont là, tout proches de nous, au contact des hommes et des femmes qui les protègent, les soignent et font alliance avec eux. Le film leur rend également hommage, eux qui travaillent, vivent, rêvent dans le plus grand respect de ce fragile équilibre, au coeur de la nature.

Réalisé par Frédéric FOUGEA