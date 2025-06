Documentaire

Plongez au cœur du Maroc ocre, où le Haut Atlas dévoile ses falaises de calcaire rougi et ses reliefs torturés. Entre chasse aux cobras et élevage de dromadaires à Mhamid, découvrez comment hommes et bêtes se fondent dans cet écrin désertique. Parcourez les ruelles polychromes de Marrakech, la ville ocre par excellence, et admirez l’architecture en pisé des kasbahs et ksars du sud. Témoignage vivant de cette terre ancestrale, Agadir Ouzrou, village fortifié du XVIᵉ siècle, renaît pour préserver l’héritage fragile des constructions en terre. L’ocre, couleur éternelle du Maroc, révèle ici une culture, une histoire et un art de vivre indissociables de la terre.

Réalisation : Jean Froment