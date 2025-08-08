Documentaire

Marrakech, c’est la Perle du Sud, une immense oasis au milieu du désert, à quelques kilomètres des montagnes de l’Atlas. Elle est au cœur d’une région d’une incroyable richesse. Jardins merveilleux, hauts-lieux artistiques et traditionnels, aventure en montgolfière : les activités passionnantes foisonnent au départ de Marrakech. Et la région recèle une grande variété de paysages, où se côtoient zones arides et moyennes montagnes, village-oasis et reliefs tourmentés.

Extrait du film : “Découvrir le Monde – Au départ de Marrakech”

Réalisation : Pierre Brouwers

