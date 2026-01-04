Rouen, capitale de la Normandie, est idéalement située pour profiter d’un long week-end. Sur la liste de ses atouts, on peut citer sa vieille ville, ses façades en colombages, ses rues piétonnes, sa cathédrale maintes fois peinte par les Impressionnistes, ou encore ses églises si nombreuses que Victor Hugo surnomma Rouen « la ville aux cent clochers ». Que ce soit dans le centre-ville historique, sur la Seine, au milieu des prés, des forêts ou au pied des falaises calcaires, un week-end à Rouen et dans ses alentours, c’est l’assurance d’un programme dynamique entre histoire, gourmandise et nature.