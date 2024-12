Documentaire

C’est l’un des plus grands événements populaires de France. Chaque année, Nîmes voit déambuler près de 1 million de personnes dans ses rues. Deux fois par an, depuis 1952, la ville vit au rythme des ferias. Casitas, Bodegas, Corrida. Un petit air de Séville souffle sur les pavés. Pentecôte, au Printemps. Et Vendanges, fin septembre. Deux pics de fréquentation. Deux événements indispensables pour les commerçants, et pour l’économie de la ville.