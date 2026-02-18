A quelques jours de Noël, nous retrouvons Charlotte en Moselle, dans la ville de Metz, pour arpenter l’un des plus beaux marchés de Noël d’Europe ! Elle ira à la rencontre d’artisans mosellans, et nous permettra de faire de belles découvertes avec Fabrice maître chocolatier, les excellentes confitures de régis, les bougies artisanales de Stéphanie, les livres jeunesses sur le patrimoine lorrain d’Anne et les célèbres macarons de Boulay.
Et pour terminer l’émission sur le monde magique de Noël, on vous propose un petit tour du sentier des lanternes !