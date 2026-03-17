Sophie Jovillard découvre l’Angleterre le temps d’un week-end, débutant son périple par Londres la cosmopolite, l’excentrique, la culturelle, et le Lord’s Mayor Show, un défilé costumé organisé depuis 200 ans chaque deuxième samedi de novembre. Sophie Jovillard se rend ensuite à Brighton, qu’elle découvre en compagnie de Simon Watkinson, sosie officiel du Prince William, et de quelques expatriés. Puis elle sillonne la verte campagne anglaise jusqu’au château de Highclere, lieu de tournage de la série «Downton Abbey», où elle est accueillie par la comtesse lady Carnarvon.