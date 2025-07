Documentaire

Ces Français qui parient sur le plus grand et le plus riche des Emirats. Virginie y a posé ses valises depuis 4 mois avec son mari et ses deux enfants. La jeune femme, majordome dans une grande chaîne hôtelière participe à l’ouverture du dernier palace de la ville. Fabien, kite-surfer et globe-trotter, est devenu un intime du neveu du cheikh d’Abu Dhabi, grâce à leur passion pour les sports de glisse. Eric, ancien jockey, a lui pour mission de faire triompher les couleurs du cheikh dans les plus grandes courses hippiques. Laurent, Caroline et leurs deux enfants, viennent eux pour passer des vacances hors du commun.

Un documentaire de Julie Darde Denis Einaudi.