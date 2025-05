Documentaire

Il y a bien de la vie au-delà de la platitude sans fin de la Patagonie. Dans les Montagnes et les contreforts de la Cordillère des Andes, le vin, la neige, les oliviers et les cactus, les lamas et les vaches, les platanes et les palmiers, vivent en harmonie sous le même ciel pur… Mirage ou miracle de la nature ? L’altitude croît rapidement, l’air se fait plus rare, plus clair, saturant les pigments des roches multicolores. Cette partie du monde est peu habitée, mais ceux qui y vivent mènent une vie indépendante et luttent pour préserver leurs conditions de vie, loin de l’urbanisation, simplement avec la nature. Un documentaire d’Alexandre Mostras.