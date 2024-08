Documentaire

À bord d’un vieux rafiot à vapeur au Bangladesh, une odyssée bouillonnante de vie et de drôlerie, qui brasse générations, convictions et classes sociales. Embarquement immédiat !

Depuis le port de la frénétique capitale Dacca aux villages fluviaux les plus reculés du Bangladesh, le Rocket, bateau à roue centenaire, aussi lent et économique que populaire, voit se croiser nantis et prolétaires, du pont bondé à l’antique salle à manger. Réfugiés dans leurs cabines – avec toilettes séparées et désespérément convoitées –, les privilégiés y manquent le happening permanent. Car sur ce vestige colonial à la splendeur fanée, dont une sirène éreintée annonce impérieusement le passage, on chante, on prie, on mange et on rit aussi, acteur et spectateur de la féroce tragi-comédie qui s’y joue. Maître de sa destinée, son capitaine au long cours, qui en a ras la casquette, maugrée, au fil de la chaotique traversée, contre le brouillard, les pannes et les passagers chahuteurs qui négocient, flirtent et enchaînent les selfies…

Du vlogueur frimeur à l’aveugle introverti en passant par le prédicateur, de la graine de star au « leader » étudiant dégarni, Kamar Ahmad Simon capte, avec un sens aigu du burlesque, les scènes de ce petit théâtre fluvial, mobilisé par l’approche d’élections nationales. Alors que le vieux rafiot longe, dans la quasi-indifférence, les somptueux paysages bangladais de rizières ou de forêt tropicale, ses héros y parlent d’amour, de la toute-puissance de la Chine ou d’islam, quand ils ne se traitent pas de « fils de mendiant » ou « d’esclave », voire de « Rohingya »… Symbole de high-tech, le drone du vlogueur plonge lamentablement dans le fleuve juste après son décollage. Jusqu’au delta des mythiques fleuves Gange et Brahmapoutre, une odyssée bouillonnante de vie et de poésie qui invite à l’embarquement immédiat.

Documentaire de Kamar Ahmad Simon (Bangladesh, 2022, 1h54mn)

Rediffusion disponible jusqu’au 09/09/2024