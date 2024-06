Documentaire



La mangrove des Sundarbans est une immense forêt côtière située dans la baie du Bengale. L’écosystème des Sundarbans est très riche et diversifié, mais il est également menacé à par les activités humaines. La population qui y vit s’efforce de protéger la mangrove et de vivre en harmonie avec son environnement. Mais ils doivent également apprendre à cohabiter avec le plus grand prédateur de la mangrove : le tigre du Bengale. Un documentaire de Guy Beauché.