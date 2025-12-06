Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bretagne, une énergie nouvelle Elue région verte de France, la Bretagne est devenue écoresponsable. Avec ses espaces protégés, son patrimoine, ses 1000 kilomètres...

Documentaire Direction… Le camping Cet été, des millions de Français partiront en vacances et opteront pour le camping. En effet, une personne sur...

Documentaire Place Stanislas à Nancy Voulue par Stanislas Leszczynski, duc de Lorraine, la place Stanislas est considérée comme l’une des plus belles d’Europe. Nous...

Documentaire Pourquoi les guerriers se battent-ils pour faire tomber la pluie ? Quand le sang devient offrande et la bravoure une prière. Sur l’île reculée de Sumba, chaque année, des hommes...

Documentaire Hôtel bulles : une incroyable aventure entre copains Ils sont 5 amis (Bruno, Laurent, Isabelle, Laurence et Joël), fans des sixties. Il y a 3 ans, ils...

Documentaire La Californie est-elle vraiment le paradis américain ? La Californie comme vous ne l’avez jamais vue : rêves, excès et liberté brute. Le film traverse la Californie...

Documentaire Un peuple de chasseurs dans la Guyane d’aujourd’hui Les Wayanas, premiers habitants de la Guyane, se tiennent aujourd’hui comme les derniers gardiens d’une culture en péril. Nichés...

Documentaire Ils vivent avec 650 euros par mois au Cambodge… Kep sur Mer, au Cambodge, attire de plus en plus de Français en quête de soleil et d’un coût...

Documentaire Retour d’une pêche spectaculaire Après 8 heures passées en mer à lutter contre le poisson, les pêcheurs des Saintes rentrent au port. L’heure...

Documentaire Entre terre et mer – Maré L’équipage d’Entre et mer a mis le cap sur l’Ile de Maré, une des Loyauté. Au menu, une partie...

Documentaire Madagascar : ride to the roots Jody réalise un vieux rêve. Reshad revient sur sa terre natale. Ce film, c’est une histoire de liens. D’héritages....

Documentaire Echappées belles – Chicago, trois notes de blues Sophie est à Chicago. Elle commence son voyage en métro dans la station Quincy, qui est la plus vieille...

Documentaire Asie Centrale – Le pari fou de deux photographes C’est l’histoire de Maïloane et Thibaut, un couple de photographes passionnés, partis de Paris à bord d’un vieux camion...

Documentaire Le Musée du Prado, Madrid | La magie des grands musées Depuis deux siècles, le Musée du Prado rend accessibles les chefs-d’oeuvre collectionnés par les Habsbourg et les Bourbons, parmi...

Documentaire Kenrap, le petit moine de l’Himalaya Kenrap a huit ans. C’est un moine bouddhiste qui habite dans le monastère de Phukthal sur la chaîne himalayenne...

Documentaire Les Pays-Bas, au fil de l’eau Avec ses canaux, ses côtes et ses polders, la Hollande est le pays de l’eau. Fruit de la victoire...

Documentaire Les îles de la Dalmatie Sur plusieurs centaines de kilomètres, les rivages de la Croatie abritent des villes au patrimoine architectural d’une exceptionnelle beauté....

Documentaire Echappées belles – Au fil de la Garonne Sophie à bord d’un bateau admire les monuments de Toulouse. Au programme : Toulouse et son histoire, Moissac et...

Documentaire Destinations – Kenya Aller au Kenya, c’est se confronter à l’histoire du monde et de l’homme et se retrouver à l’ère des...