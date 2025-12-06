Découvrez 7 merveilles du monde moderne.
00:00 Sommaire du documentaire
00:42 La Grande Muraille, Chine : une structure historique et monumentale qui s’étend sur plus de 6700 km, construite pour défendre la frontière nord de la Chine
07:45 Bogota, Colombie
15:00 Le Palais Royal, Bangkok, Thaïlande : un symbole de la monarchie thaïlandaise et la résidence des rois du Siam jusqu’en 1925
22:25 Key West, Floride, États-Unis : une île connue pour son climat agréable, ses eaux cristallines et ses diverses activités nautiques. Il a acquis une renommée internationale en raison de son association avec des personnalités célèbres comme Ernest Hemingway
29:32 Hue, ville impériale, Vietnam : une ville impériale au riche patrimoine culturel
36:25 Le centre historique de Meknes, Maroc
43:30 L’île de Nosy Be, Madagascar : une belle île de Madagascar connue pour sa faune diversifiée et ses paysages époustouflants
Un documentaire de Jacques Vichet