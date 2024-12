Documentaire

Bordé par une mer et un océan, couvert de montagne et de villes tentaculaires, l’Archipel Japonais est une terre de paradoxe. Les traditions ancestrales y fusionnent avec la modernité. Et de nombreuses merveilles architecturales témoignent de cette culture originale.

Le pays du soleil levant mêle les styles et les influences. Des sanctuaires Shintoïstes se fondant harmonieusement dans la nature, aux temples bouddhistes qui se parent de couleurs et de dorures, des riches palais impériaux aux donjons et meurtrières des châteaux de l’ère féodale, des jardins zens minéraux aux forêts de cèdre foisonnantes, le surprenant Japon offre son patrimoine d’exception à ceux qui désirent le comprendre.

Réalisateur : Nicolas Thomäs