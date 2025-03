Documentaire

Régis Belleville, explorateur confirmé, « aventurier de l’année » aux Écrans de l’Aventure en 2002, s’est lancé dans une aventure sans précédent : la traversée du Sahara, d’ouest en est, sur le 20ème parallèle, le parallèle le plus aride, le plus dépeuplé, loin des puits. Effectuer 6000 kilomètres à pied, en autarcie, avec pour seuls compagnons de route, trois chameaux, constitue, au-delà du défi sportif, une aventure humaine hors du commun, au cours de laquelle Régis fait également œuvre de scientifique. Dans les conditions extrêmes de survie qui sont les siennes, l’explorateur observe également les limites de l’endurance du corps humain. Mais une telle aventure comporte son lot d’événements imprévisibles, qui vont bouleverser les plans de Régis Belleville. Bandits, menaces de mort, chameaux blessés, sécheresse et chaleur qui s’installent plus tôt que prévu, et, plus que tout, tempête de sable et début de déshydratation sévère, rappelleront à Régis que l’Homme ne doit jamais oublier que la nature reste maître du jeu. C’est aussi une grande leçon d’humilité que le récit extraordinaire de Régis Belleville nous offre… Un documentaire de Marine Lefebvre Buratti.