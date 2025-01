Documentaire

Un petit matin au Japon. Bienvenue à Tokyo, la capitale du pays, l’une des plus grandes villes du monde avec une population de près de 13 millions d’habitants. Il est 6:51, nous retrouvons la famille Sakai. C’est Masako, 32 ans, la mère de famille, qui se charge de réveiller les enfants. Ses fils, Yuto, 8 ans, et les jumeaux de 3 ans, Shunta et Hinata dorment tous dans la même pièce, à même le sol, sur un futon. À Tokyo, les logements sont petits et le futon est l’une des nombreuses astuces que les japonais ont trouvé pour répondre à ce problème de place. Takeshi a 33 ans. L’entreprise dans laquelle il travaille est à plusieurs heures de transport en commun. C’est loin d’être une exception au Japon. Le père de famille rentre à la maison le vendredi et passe le week-end en famille. En attendant, Masako doit gérer seule la maison et cela ne l’empêche pas de travailler, car elle est enseignante en maternelle. Chaque matin, elle prépare le petit-déjeuner constitué pour l’essentiel de boulettes de riz, de légume et de poisson ou de viande grillés. Elle cuisine également le repas du midi en confectionnant un bento, un plat unique traditionnellement empaqueté dans une boîte à compartiment du même nom. Avant de passer à table, petits cours de maniement des baguettes.La ponctualité et d’autres règles de savoir-vivre et de politesse sont toujours très importantes dans la société japonaise.Par exemple, chacun prend soin avec application de l’entretien de son bout de trottoir et Masako transmet ces valeurs à ses enfants. Les jumeaux sont obéissants, mais ce matin, Yuto prétexte d’autres obligations pour s’échapper, car il est concertiste amateur et va prochainement se produire en public. Il est temps de préparer son cartable et c’est l’école qui lui fournit. Les enfants se regroupent pour aller à l’école par 3 ou par 4 et leur parcours est défini par la mairie qui assure un circuit sécurisé.

Réalisateur : Charles-Antoine De Rouvre &David Martin