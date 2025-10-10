Documentaire

L’Aiguille du Midi est un sommet situé dans le massif du Mont-Blanc dans les Alpes françaises. Avec une altitude de 3 842 mètres, c’est l’un des sommets les plus hauts accessibles par téléphérique.

Le téléphérique de l’Aiguille du Midi, qui démarre de la ville de Chamonix, est célèbre pour offrir une vue spectaculaire sur le Mont Blanc et les Alpes environnantes. Il détient le record mondial de la plus grande ascension verticale par un téléphérique, grimpant de 1 035 mètres à 3 842 mètres en seulement 20 minutes. Il a été construit en deux étapes dans les années 1950 et 1960.

Au sommet de l’Aiguille du Midi, il y a plusieurs terrasses panoramiques d’où les visiteurs peuvent profiter de vues à couper le souffle. Il y a aussi un café et un restaurant pour ceux qui souhaitent manger ou boire quelque chose tout en profitant de la vue. Un tunnel creusé dans la roche mène à l’ascenseur qui conduit à la terrasse supérieure, située à 3 842 mètres.