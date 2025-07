Documentaire

Alexandre et Sonia débarquent au Soudan, un pays mystérieux et captivant qu’ils découvrent peu à peu. Entre les chants soufis envoûtants et les combats des lutteurs Nouba, ils tombent sous le charme. À Khartoum, Sonia s’aventure dans l’univers intime des femmes soudanaises. Guidée par ses nouvelles amies, elle participe au rituel du doukhan, un secret de préparation amoureuse. Ils assistent également à une cérémonie du Zar, où des femmes, transportées par les odeurs enivrantes de parfums et de tabac, succombent à la transe et libèrent les esprits en elles.