Cap sur la Bretagne, entre rivières, sentiers côtiers et pierres chargées d’histoires. À Saint-Suliac, port de la Rance aux maisons de granit et volets bleus, se dévoilent l’église des marins, la Vierge de Grainfollet et le panorama du mont Garrot, tandis que l’on découvre les Doris, barques de pêche à la morue, et leur version ludique, le Dorimus. Direction la Côte de Granit Rose : Ploumanac’h, ses eaux claires, le château de Costaérès, l’oratoire Saint-Guirec et le sentier des Douaniers, théâtre d’une géologie née il y a 300 millions d’années. Escale végétale au Jardin du Pellinec, écrin botanique où prospèrent essences lointaines et rhododendrons. À l’ouest, Locronan, village préservé : tissage, kouign-amann, église du XVe siècle et Troménie, procession qui fait le tour du « domaine ». Concarneau révèle sa ville close, accessible par le bac – la « plus petite croisière du monde » – et son beffroi devenu emblème. Final sur Belle-Île-en-Mer, à Sauzon : maisons blanches aux volets colorés, phare, souvenir de Sarah Bernhardt et rythme du port où la sardine régna jadis. Une Bretagne vivante, entre patrimoine, traditions et horizons marins.
Réalisé par Élodie BOUTIT.
© MORGANE PRODUCTION