Documentaire

L’Afghanistan est aujourd’hui synonyme de conflit, de terrorisme et de danger. Pourtant, avant le début de la guerre, ce pays d’Asie centrale était célèbre pour la beauté de sa nature. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le mont Noshaq, le plus haut sommet d’Afghanistan culminant à 7 492 mètres, n’a jamais été escaladé par un citoyen afghan.

Le réalisateur Louis Meunier et quatre amis afghans, de jeunes hommes des montagnes du Wakhan, ont donc décidé d’organiser une expédition au Noshaq. Leur expédition épique s’organise devant nos caméras, ils doivent maintenant former une véritable et solide équipe pour ce défi, et notamment engager les porteurs, avec les protocoles induits par les croyances et traditions afghanes.