Documentaire

Nouméa, principale ville portuaire de Nouvelle-Calédonie, est le chef-lieu de cette collectivité d’outre-mer française au statut spécifique et de la Province Sud, située sur une presqu’île de la côte sud-ouest de la Grande Terre. Bien que relativement peu peuplée (99 926 habitants en 2014), même en comptabilisant sa banlieue (179 509 habitants), Nouméa est la plus grande ville francophone d’Océanie et même de tout l’océan Pacifique devant Papeete, et l’une des plus importantes de la France d’outre-mer (la troisième, après Saint-Denis et Saint-Paul de La Réunion).