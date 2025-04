Documentaire

Le triangle vert, situé au nord de Bogota est l’un des endroits les plus dangereux du monde. Les mines d’émeraude de Muzo, Coscuez, et Chivor, le délimitent, et fournissent les plus belles émeraudes de la planète. Dans une aventure dangereuse et passionnante, ce film vous conduira sur les pistes accidentées qui traversent la cordillère des Andes et accèdent aux mines. Dans une tension constante due à la présence proche de la guérilla, au beau milieu d’un conflit souvent arbitré par le clergé, les patrons des mines organisent les exploitations sous la protection de gros calibres. La mine de Muzo, déjà exploitée avant l’arrivée des conquistadors, produit des émeraudes d’un vert et d’une qualité exceptionnels. Le filon est à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans la roche dont la couleur noire tranche avec le blanc de la calcite qui renferme les cristaux d’émeraude. Des mineurs travaillent dans une chaleur insoutenable sous haute surveillance. Aux abords de la mine de Chivor, des esmeralderos vendent des gemmes. Vous pénètrerez dans la nouvelle mine de La Pita dont les propriétaires ont conçu un véritable village au milieu de la jungle. Les pierres précieuses arrivent à Bogota sur le marché des esmeralderos, elles sont aussi taillées et améliorées dans les officines de cette ville. Spécialement pour ce film, la pièce d’art religieux colonial la plus exceptionnelle connue à ce jour a été sortie des coffres du Musée de l’Or de Bogota. Son nom : la Lechuga, qui est un ostensoir en or fin couvert de plus de 5000 émeraudes et autres pierres précieuses. Ces gemmes d’exception auront comme destination finale , la place Vendôme à Paris où le Joaillier Boucheron les utilisera dans l’une de ses créations.