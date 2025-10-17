Documentaire

Célébrée dans le monde entier pour ses cafés, son architecture et son riche patrimoine culturel, l’Autriche recèle aussi un trésor inestimable : les Alpes orientales ! Un univers alpin unique, composé de plus de 700 sommets de plus de 3 000 mètres, et de crêtes montagneuses dévoilant plus de 840 glaciers différents.

Dans l’esprit des Autrichiens, le folklore et les traditions font toujours partie du patrimoine, et ils sont bien décidés à le partager avec Jérôme afin de lui faire vivre une échappée riche, folklorique et ressourçante !

Jérôme découvre dans cet extrait la ville d’Innsbruck. Andrina lui a donné rendez-vous sous le « Goldenes Dachl », le petit toit d’or. Ils arrivent au funiculaire qui les conduira sur la Nordkette, la chaîne de montage qui entoure la ville. Cette petite marche se révèle payante, la vue à 360° au sommet est époustouflante ! Notre ambassadrice propose à Jérôme de l’accompagner à son entraînement. Et le sport qu’elle pratique est plutôt méconnu dans nos contrées, le kayak-polo ! Découvert il y a 5 ans, ce sport a été une révélation pour Andrina, car il allie l’effort physique et l’eau, son élément.