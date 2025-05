Documentaire

Douces France prend la clé des volcans et s’envole en Auvergne, terre de nature et de passions. Dans l’Allier, Timothée veille sur la majestueuse forêt de Tronçais. Dans les Combrailles, Lama Droupgyu nous ouvre les portes d’un grand centre bouddhiste. À Volvic, Thierry sculpte la pierre de lave, pendant qu’Alain, au cœur du Forez, veille sur ses abeilles.À Chanteuges, Patrick lutte pour le retour du saumon sauvage. Sur le plateau d’Ally, Sébastien glisse entre moulins et éoliennes. Dans le Cantal, Georges et Dominique fabriquent leur Salers dans la pure tradition. À Anjony, l’histoire familiale s’inscrit dans la pierre. Et près d’Aurillac, Christian survole les monts avec ses oies apprivoisées.

Réalisateur : Xavier Lefebvre & Denis Dommel