Documentaire

Levroux, la cité médiévale du cuir et du parchemin… Entre Champagne Berrichonne et Boischaut-Nord, Levroux offre un paysage coloré et changeant au fil des saisons. Les plaines, les prairies et les bois se côtoient dans un système de culture céréalière et d’élevage caprin pour la fabrication de la fameuse Pyramide de chèvre. Le centre historique rejoint la place commerçante par un système de ruelles étroites et sinueuses dans lesquelles vous pourrez déambuler en admirant l’architecture médiévale. En levant les yeux vous observerez la particularité des « gerbières » (ouvertures par lesquelles étaient engrangées le foin).

A l’est de la ville, vous découvrirez l’architecture typique des mégisseries où l’on fabrique encore le cuir et le parchemin, pour ensuite visiter le musée du cuir et du parchemin qui retrace l’histoire et les différentes étapes de leur fabrication. Vous pourrez vous balader dans le circuit des jardins potagers qui passe par les mégisseries et vous conduira jusqu’au plan d’eau avant de revenir dans le cœur historique de la ville pour découvrir les monuments tels que la collégiale Saint-Sylvain, la porte de Champagne ou la maison de bois.

