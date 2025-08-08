Istanbul est la ville idéale pour passer un week-end placé sous le signe de la diversité. Capitale des empires byzantin et ottoman pendant plus de 1500 ans, ancienne capitale de la Turquie moderne, Istanbul s’est appelée Byzance puis Constantinople. Cette cité aux mille vies possède un patrimoine d’une très grande richesse. Mais plus qu’un musée à ciel ouvert, Istanbul est une ville dynamique qui attire les touristes du monde entier. La découvrir, c’est se perdre dans le Grand Bazar et s’abandonner à ses très nombreuses spécialités. Jérôme Pitorin débute son périple urbain à bord d’un ferry, au milieu du Bosphore.
Au sommaire :
– Le Bosphore, poumon d’Istanbul
– Les animaux des rues les plus chouchoutés du monde
– La mode ottomane
– Les îles des Princes, havre des minorités
– Le rituel du bain turc
– Escapade sur la côte de la mer Noire