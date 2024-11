Documentaire

Dans la savane, les relations entre mâles et femelles sont souvent complexes et imprévisibles. Bien que certains mâles soient séduisants et puissants, ils doivent faire face à des défis majeurs pour se reproduire. Les femelles, souvent dominantes, choisissent soigneusement leurs partenaires, exigeant patience et prouesses physiques. Que ce soit chez les éléphants, les léopards, les hyènes ou les girafes, chaque espèce élabore des stratégies particulières pour attirer l’autre. La compétition est féroce, les rituels de séduction varient, et les rencontres amoureuses ne sont pas toujours couronnées de succès, malgré les efforts intenses déployés par les mâles.

Réalisé par Yannick Haennel