Documentaire

Chaque année c’est le raz de marée estival des touristes convoitant ses criques et ses plages. Mais le littoral corse reste un espace d’une grande diversité, structuré par les forces élémentaires de la nature, entre mer et vents.

Les décors sont changeants, extrêmes et différents, entre hauts tombants de roches volcaniques rouges du côté occidental, innombrables baies et golfes de réputation mondiale, plages infinies de sable et célèbres étangs de la plaine orientale. Tout autour de la Corse, nombreux sont les sites classés au patrimoine mondial de l’Humanité ou protégés comme réserves naturelles.

La mission de l’homme est de maintenir indemne les visages de ces territoires, qui sont aussi des refuges pour les oiseaux migrateurs, abritent des espèces rares ou sont des sanctuaires marins comme la réserve marine de Scandola.

Documentaire : La Corse, beauté sauvage – Episode 2 : Entre Mer et Vents (2012)

Un documentaire de Jean Froment

