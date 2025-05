Documentaire

Cosmopolite et accueillante, forte des vagues d’immigration qui ont bâti son histoire, Montréal ne cesse de se réinventer. Du Vieux Port, témoin du passé, au cœur du Mile End, âme de la cité, en passant par les étendues vertes des parcs nationaux, Montréal cultive une douceur de vivre qui fait aujourd’hui sa réputation. Raphaël de Casabianca sillonne les rues et les places de cette ville à mi-chemin entre les États-Unis et l’Europe, où solidarité et convivialité sont devenues des principes de vie.