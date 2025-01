Documentaire

Si, depuis l’Antiquité, la Méditerranée a constitué l’une des principales routes commerciales, elle est aujourd’hui considérée par beaucoup comme une forme de frontière entre l’Afrique et l’Europe. Deux ans durant, les journalistes allemands Jaafar Abdul Karim et Sineb El Masrar ont sillonné une dizaine de pays du bassin méditerranéen à la rencontre de leurs habitants, afin d’explorer les liens qui unissent ces différentes cultures. Aujourd’hui : au pays des pharaons, considéré comme le berceau des civilisations, les contrastes sociaux sont encore très marqués. À Alexandrie, Jaafar rencontre Shaima Ali, créatrice d’une application de rencontre musulmane. Dans la ville de Port-Saïd, Eman Hadoo et ses amies se sont emparées d’un art traditionnellement masculin et accompagnent leurs chants avec la simsimiyya, un instrument à cordes soudano-égyptien.

Série documentaire (Allemagne, 2019, 27mn)

