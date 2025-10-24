Le Québec, incroyable terre francophone d’Amérique du Nord, n’en finit pas de se réinventer. Riche d’une nature foisonnante, parfois déconcertante, qui semble bordée par le Grand Nord et vouée aux espaces infinis, la Belle Province se dévoile le long des rails. Le voyage en train est une formidable occasion pour Olivier Weber d’aller à la rencontre des Québécois et de comprendre leur singularité. Vivre comme un Canadien de l’Ouest, c’est afficher sa différence, du moins son attachement à la langue de Racine.