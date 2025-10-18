Bastia, Calvi, Ajaccio… Bonifacio et Porto-Vecchio… Île de beauté, joyau de la Méditerranée, la Corse et ses calanques, pics, défilés, cascades, lacs, criques, baies vous proposent un véritable festival naturel de formes et de couleurs.
Statues-menhirs, dolmens, vestiges grecs et romains, tours génoises et campaniles font de la Corse un livre d’histoire à ciel ouvert.
Corte, Balagne, Castagniccia, terre des hommes et de tradition, la Corse vous souhaite la bienvenue !
Réalisateur : Gilles Charensol