Documentaire

Dans le Sud du Kenya, les N’Dorobos parcourent chaque année la brousse à la saison des fleurs pour trouver du miel. Ils sont aidés par un allié surprenant : l’« Euchoshoroi », un oiseau qui, depuis la nuit des temps, les guide vers le miel.

Kiloussou est N’Dorobo. Il vit non loin de la réserve de Masaï Mara. Avec M’Zegobe, son père, et le jeune Kisset, son neveu, il part en forêt chercher du miel. Pour son peuple, le miel joue un rôle essentiel. Il lui permet de se nourrir ou d’obtenir du bétail mais, surtout, il sert à préparer la bière qui est au centre de toutes les cérémonies rythmant la vie de la tribu.

Documentaire : Le maitre des génies – L’Ami des N’dorobos

Réalisation : Jérôme Ségur

