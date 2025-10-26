Cet Etat du sud-ouest de l’Europe est une terre de contrastes. Du nord au sud, en passant par Lisbonne,...
Cette vidéo vous emmène à la découverte du Nord et du Pas-de-Calais, deux départements aux multiples facettes. Entre grandes...
Marrakech, la ville rouge du Maroc, est une destination riche en histoire, en culture et en charme. Pour découvrir...
Pour « Les nouveaux explorateurs », 4266 Pezzani nous fait découvrir l’Afrique du système D, des petits métiers, des...
Tokyo, la ville qui ne dort jamais, où chaque rue raconte une histoire entre modernité extrême et traditions millénaires....
Pendant toute une année, nous avons vécu auprès de Français venus tenter l’aventure de la vie new yorkaise, pour...
L’an dernier 15 millions de personnes ont fait une croisière à travers le monde. C’est deux fois plus qu’il...
Haut lieu de la vie culturelle et intellectuelle parisienne d’après-guerre, Saint-Germain-des- Prés devient le centre du monde littéraire, grâce...
Séville, la capitale andalouse, est une destination envoûtante qui séduit tout au long de l’année. Mais selon la période...
Fini le camping-car XXL… place au fourgon malin, à la tente de toit ou au van fait maison. En...
Vue d’en haut, l’Allemagne offre un spectacle fascinant où se mêlent phénomènes naturels et activités humaines, poésie des paysages...
Le Lutetia, célèbre 5 étoiles parisien, a fait entièrement peau neuve. L’objectif, décrocher le précieux titre de palace. Chambres,...
Plus de la moitié des habitants de notre planète vit désormais dans des villes. Les mégalopoles, véritables cités tentaculaires,...
Istanbul, unique cité au monde à s’étendre sur deux continents, incarne à elle seule des siècles d’histoire sous les...
Et si nous partions voir l’océan ? C’est le programme que vous propose Gérald Ariano dans ce nouvel épisode...
D’Istanbul au fin fond de la campagne turque, Rémi Dupouy, un naturaliste passionné de voyages et d’animaux, cherche à...
Dans les années 1920, l’artiste William Ricketts du mouvement arts and crafts s’installe dans les monts Dandenong, une chaine...
Au cœur de Rio de Janeiro, se trouve un trésor culturel vivant, une explosion de saveurs, de sons et...
La République dominicaine occupe les deux tiers de l’est de l’île d’Hispaniola, découverte en 1492 par Christophe Colomb. Le...
Les longs voyages commencent toujours par un pas, alors partez avec «Carnet de Route» à la découverte des plus...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site