A Bangkok, le fleuve Chao Phraya est un axe de transport important. Une multitude d’embarcations à usages différents s’y déplacent en un ballet incessant. Philippe Gougler emprunte une barque bien typique du pays.
La ville de Suzhou en Chine est connu pour la beauté de ses jardins. Neuf d’entre eux sont inscris...
Les Japonais croient principalement en deux doctrines: le bouddhisme et le shintoïsme. Ce dernier se caractérise principalement par une...
Le Japon entretient un lien très particulier avec la nature. La catastrophe de Fukushima et l’une des plus fortes...
La Rochelle, avec son Vieux-Port emblématique et ses tours médiévales, est une ville qui attire chaque année des milliers...
Les Cévennes sont propices à toutes sortes d’activités sportives comme par exemple le canyoning. Cette activité consiste à parcourir...
Carolina De Salvo survole le Mont Ventoux, le Géant de Provence. Il culmine à 1909 m, il est comme...
Les Laurentides est la région la plus enchanteresse du Québec. En remontant le long du Saint-Laurent vers le Nord,...
Le peuple du Japon a cette étonnante aptitude à mêler l’ancien et le moderne avec une sorte d’évidence. Leur...
Pierre Brouwers a filmé la Nouvelle-Calédonie à plusieurs reprises depuis le premier film qu’il a réalisé dans cette collection....
El Hierro est la plus petite île de l’archipel des Canaries. Avant que Christophe Colomb ne découvre l’Amérique, nombres...
Le Maroc est un pays aux multiples facettes : des montagnes grandioses, de vastes déserts, des palais somptueux, des...
Jérôme Pitorin se rend dans ce département du sud de la France, plus vaste que la Côte d’Azur mais...
Le burning man. Certains viennent ici pour échapper à la société de consommation d’autres sont à la recherche de...
L’Hôtel de Brienne c’est l’endroit où se prennent les décisions militaires les plus stratégiques. Pauline Reboul a eu le...
Située dans l’hémisphère sud, dans l’océan Indien, juste au nord du tropique du Capricorne et à 800 km de...
Cette formule tout compris est la formule préférée des Français. Chaque année, ils sont plus d’un million à s’envoler...
Cet été encore, la Corse a battu son record de fréquentation touristique. La mort d’un préfet, la mise en...
Au cœur de Rome – autrefois en bordure de la ville – s’étend la villa Borghèse, parc municipal de...
Charlotte Dekoker vous propose de découvrir Rouen, mais un Rouen à travers les yeux d’une romancière, Karine Lebert. Dans...
Quand on parle de montagne, d’alpinisme, d’aventure et de liberté, l’esprit nous transporte vers le spectacle majestueux de la...
