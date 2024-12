Documentaire

Courchevel, la très chic station de ski savoyarde, se met en quatre satisfaire ses clients les plus riches et les plus exubérants les Russes.Champions de l’excès et clients exigeants, ils veulent le meilleur champagne en bas des pistes, chefs étoilés, suite d’hôtel la plus chère du monde. Depuis Bernadette, la monitrice de ski qui prend des cours du soir pour apprendre la russe jusqu’aux soirées exclusives organisées en altitude pour célébrer le Noel orthodoxe, toute la station se mobilise. Aux côtés de Macha l’actrice ou de Pacha, le chef d’entreprise devenu richissime en vendant des masques contre la grippe A, portrait d’une station qui déploie les grands moyens pour que les Russes s’amusent, et dépensent.