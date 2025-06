Documentaire

Des montagnes andines aux légendes du Gauchito Gil, ce voyage ferroviaire dans le nord de l’Argentine est une ode à l’immensité, à l’âme et à la chaleur humaine.

Dans cet épisode exceptionnel, Philippe traverse l’Argentine du nord à bord de trains mythiques. Il embarque sur la Trochita, locomotive centenaire au souffle de vapeur envoûtant, explore la Pampa infinie et rencontre ceux qui croient en la protection d’un saint populaire, le légendaire Gauchito Gil. De la magie du glacier Perito Moreno à la ferveur des wagons qui sillonnent les plaines, ce documentaire est un hommage vibrant à un pays qui vibre au rythme du rail et du cœur de ses habitants.

Au fil des rails, ce voyage nous entraîne aussi vers Buenos Aires, cité élégante et métissée, où traditions, légendes et petits rituels culinaires se mêlent. Et si la fortune se cachait sous une assiette de gnocchis ? En Argentine, tout semble possible.