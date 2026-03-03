Nous allons parcourir avec vous l’histoire d’une vie qui rencontre la grande histoire. Celle de Suzanne Lipinska et du Moulin d’Andé.
Andé c’est dans le département de l’Eure, à une 30aine de kilomètres au sud de Rouen.
Depuis la fin des années 50, Suzanne a dédié sa vie à créer ici un lieu de rencontre à nulle autre pareil. Pour quelques jours de tournage ou pour plusieurs années, beaucoup d’artistes, d’intellectuels et d’écrivains du XXe siècle se sont croisés ici.
On vient de toute la France et même des 4 coins de la planète pour des séminaires, pour écrire des scénarios, pour se concentrer sur sa musique.
Suzanne a été la créatrice de ses rencontres mais aussi la spectatrices de ces moments privilégiés.