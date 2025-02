Documentaire

Ile volcanique gorgée de soleil au cœur de la Méditerranée, la Sicile est comme accrochée à l’extrémité de la botte italienne et à seulement 150 kms de la Tunisie. C’est une terre métissée où l’Europe et l’Afrique se rejoignent. A sa richesse culturelle, l’île allie des beautés naturelles d’une étonnante diversité ; une cuisine originale fruit de la multiplicité de ses origines ; des habitants au caractère bien trempé ; des petits villages secrets et les vestiges architecturaux d’un passé foisonnant. En Sicile, tous les voyages sont possibles. La patine de l’histoire, la bonne humeur, la chaleur et la sensualité n’en finissent pas de s’attarder sur cette île au point de colorer l’expérience de chacun.

Un film réalisé par Eric Bacos

©Ananda

©Ampersand