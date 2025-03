Documentaire

La montagne ça vous gagne… Ce slogan publicitaire aura porté ses fruits. Aujourd’hui près de 15% des Français qui partent en vacances l’été séjournent à la montagne. Pourquoi de plus en plus de Français choisissent ce type de vacances ? Certes, le budget est moins conséquent que pour aller lézarder sur une plage, mais ce n’est pas la seule raison qui pousse près de 25 000 randonneurs autour du Mont Blanc. Ils sont prêts à passer outre les caprices de la météo et les risques d’accident pour s’offrir un bon bol d’air et le privilège de pouvoir admirer des paysages uniques et grandioses. Quand Didier et sa petite famille sont partis marcher une semaine autour du Mont Blanc l’été dernier, ils étaient loin d’imaginer à quel point la montagne pouvait être imprévisible… Doreen, elle, ne veut aucune contrainte pendant ses séjours à la montagne. Avec son mari multimillionnaire, ils ont acheté un appartement d’un nouveau genre, en Suisse, à Crans Montana, l’une des stations les plus chics du monde. Quand elle arrive en hélicoptère, un chauffeur l’attend pour la conduire chez elle. Cette hollandaise vient de plus en plus souvent profiter des nombreux attraits de ce temple du luxe. L’été, les stations de montagne tentent d’attirer les jeunes. Elles rivalisent d’ingéniosité pour leur permettre de pratiquer des sports extrêmes. Jérôme est à la recherche de sensations fortes. Avec quelques amis, il pratique le base jump, une discipline américaine qui consiste à se jeter dans le vide du haut d’une falaise et d’ouvrir un parachute au dernier moment… Pour Bouzid et ses copains, c’est l’été des premières fois… Le camping, la montagne, le hip hop… Ces ados de Villeurbanne, près de Lyon, quittent leur cité pour aller découvrir les joies et les peines de la vie en plein air… Un documentaire de Christel Bertrand.