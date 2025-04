Documentaire

Née de l’union entre Hélios, dieu du soleil, et la nymphe Rhoda, fille d’Aphrodite, Rhodes porte en elle l’éclat des origines divines. Il n’est donc pas surprenant que cette île, la plus vaste du Dodécanèse, soit souvent célébrée comme la perle de la mer Égée. Située au carrefour de l’Orient et de l’Occident, elle incarne un fascinant métissage culturel où l’élégance des îles grecques rencontre les traces majestueuses de l’ordre des chevaliers de Saint-Jean. Porté par des images aériennes d’une beauté saisissante, le documentaire de Pierre Brouwers nous entraîne dans un voyage vibrant, entre paysages spectaculaires et héritages plurimillénaires.

Par Pierre Brouwers.

Format 52′