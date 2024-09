Documentaire

L’Eifel, la région de moyenne montagne entre les villes Aix-la-Chapelle, Cologne, Koblenz et Trèves est très divers. Différentes cultures et peuples ont habité la région. Leurs héritage s´est perpétué jusqu´à nous. La richesse du patrimoine et la diversité culturelle des villes de l’Eifel en sont les témoins les plus élogieux. Un bon nombre de châteaux, châteaux forts, cloîtres et églises impressionnantes rappellent les relations de pouvoir des derniers siècles.