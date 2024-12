Documentaire

L’hiver n’est pas la saison morte pour tout le monde ! A Valloire, des artistes sculptent la neige. En Haute Loire c’est le vent qui crée un spectacle grandiose, et dans les Hautes Alpes : les écoliers de Ceillac vivent l’hiver avec passion. A Valloire, chaque année la station organise son concours de sculpture sur neige. Equipés de scies, de gouges et de ciseaux : les artistes sculptent cette matière éphémère pour le plus grand bonheur des spectateurs. En Haute Loire, quand souffle la bûrle, ce blizzard venu du nord : les paysages se figent et le décor change. Les plateaux prennent alors des allures de grand nord ! Et c’est tellement beau que Laurent n’a pas hésité à braver la tempête… Dans le Queyras, l’hiver est intégré à la vie des petits écoliers de Ceillac. Ici, les sorties scolaires se font avec des skis ou des raquettes ! Et pour se réchauffer un peu : Laurent nous emmènera en Aubrac, découvrir un gîte énigmatique dans un village désert sublimé par la neige et le brouillard.