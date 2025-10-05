Venise, une ville unique et magnifique située dans le nord-est de l’Italie, sur un groupe de 118 petites îles séparées par des canaux et reliées par plus de 400 ponts.
Venise, une ville unique et magnifique située dans le nord-est de l’Italie, sur un groupe de 118 petites îles séparées par des canaux et reliées par plus de 400 ponts.
Belize est une terre sauvage et impénétrable. La jungle représente pas moins de la moitié de la superficie du...
Ibiza est bien connue pour être une destination privilégiée pour la fête et le luxe. Elle fait partie de...
Les mystères de la Birmanie révélés à travers ses temples, ses pagodes et ses habitants. Il y a plus...
Les Pygmées Baka sont comme des elfes. Ils vivent dans la forêt, cachés dans leurs huttes faites de larges...
Les îles d’Or, ou îles d’Hyères, sont les joyaux de la Côte d’Azur. Composé de 4 îles, l’archipel présente...
D’où nous vient le désir d’ailleurs, de voyages et d’aventures ? Qu’attend-on de ces exils définitifs ou momentanés, baignés...
L’archipel du Cap Vert se trouve au Nord-Ouest de l’Afrique, au large des côtes du Sénégal. Composé des iles...
Le Yémen est un pays situé dans le sud-ouest de la péninsule arabique, en Asie de l’Ouest. Il est...
Située à 300km au sud-est d’Halifax, l’Ile de Sable est battue par les vagues, balayée par les vents et...
Le mont Fuji, emblème du Japon, est bien plus qu’une simple montagne. Culminant à 3 776 mètres, ce stratovolcan...
L’Ethiopie est le premier producteur de miel d’Afrique. La plupart des éleveurs sont aussi apiculteurs. Le miel et les...
New York est un show permanent que l’on ne se fatigue jamais de filmer ou photographier. Un show qui...
Le Costa Rica constitue un véritable sanctuaire pour la faune et la flore tropicales. Conscient de cette richesse, le...
Le Train Bleu est un restaurant de prestige inauguré en 1901 dans la Gare de Lyon. Ce petit bijou...
A travers quatre balades fantastiques, vos pieds fouleront tous les terrains : du sable du littoral au schiste houillé...
Chaque hiver, dans le nord-ouest du Canada, une spectaculaire « route de glace » est taillée dans la rivière Mackenzie. Le...
Plus qu’un hôtel cinq étoiles, c’est un monument historique, une véritable institution: le Normandy à Deauville, l’un des plus...
Pour les pèlerins, c’est toujours un moment intense de découvrir la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vivez les émotions des voyageurs...
L’empreinte de la renaissance est présente partout dans la vallée de la Saulx. Entre savoir-faire ancestral et innovation, elle...
Sophie Jovillard découvre l’Angleterre le temps d’un week-end, débutant son périple par Londres la cosmopolite, l’excentrique, la culturelle, et...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site