Documentaire

C’est la carte postale de l’Asie du Sud-Est : bungalows en bois sur plages de sable blanc, baignades dans des eaux émeraude au milieu de falaises karstiques, balades dans les vastes rizières et les collines couvertes de jungle, visites de temples bouddhistes … La Thaïlande est LA destination phare pour assouvir ses envies d’évasion et d’exotisme.

Muang Thai, « le pays des hommes libres » a appris de ses erreurs et se tourne désormais vers un tourisme éco-responsable grâce a certains locaux qui ont pris conscience que le secteur pouvait rimer avec protection de l’environnement et préservation de la culture.

Des sublimes côtes du Sud aux terres fertiles du Nord en passant par la bouillonnante capitale Bangkok, Sophie ira à la rencontre de ceux qui font vivre le nouveau tourisme thaïlandais, loin des activités de masse, plus proche de l’authenticité de la culture locale.

Dans cet extrait, Sophie marche sur la plage de sable blanc de Maya Beach, sur l’île de Koh Phi Phi, au fond d’une baie incroyablement belle abritée par des falaises de 100 mètres de haut sur 3 côtés. Elle y rencontre Pierre. C’est ici que ce Français lui a donné rendez-vous. Ils naviguent autour des îles de Krabi, véritable carte postale du pays, puis Pierre propose une halte dans une crique sur l’île de Koh Bida Nai. Ils arrivent au pied du Tiger Cave Temple, où trône un bouddha géant. Pour profiter de la vue, il faut monter 1237 marches abruptes. Arrivés en haut, c’est une vue à 360° sur la province qui s’offre à eux.