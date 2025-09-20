Sophie Jovillard se trouve sur les docks en direction du centre-ville de Seattle. Elle est en compagnie de Bruce, enfant du pays, et chef réputé , guide de cette journée qui s’annonce mémorable. Ils montent au sommet de la tour « Spacer Needle », à l’allure bien particulière. On dirait une soucoupe volante venue tout droit de l’espace. Après un passage par le célèbre Pike place market, Bruce emmène Sophie découvrir Discovery park et propose à Sophie de cueillir les derniers ingrédients de sa recette, des orties, sa plante fétiche, mais aussi des champignons. C’est au cœur d’un petit passage typique du centre-ville, que se trouve le « Marmite », le restaurant de Bruce.