Documentaire

350 km de canaux, « les khlongs », sillonnent la ville de Bangkok et relient le fleuve Chao Praya à ses affluents. De vrais villages au cœur de la métropole où la vie quotidienne est organisée sur l’eau : vendeurs de nouilles ou de café, marché flottant, bateau-banque… Les canaux sont des liens indispensables et créent un mode de vie insolite auquel les habitants sont farouchement attachés, malgré les inondations récurrentes et la recrudescence des varans. Un documentaire de Corinne Glowacki et Laurent Desvaux.