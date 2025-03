Documentaire

De la corse à Paris, des Seychelles aux Etats-Unis, difficile de partir en vacances sans son guide. Le compagnon idéal pour trouver des bonnes adresses. Quatre livres sur cinq vendus en France, sont des guides de tourisme. La concurrence n’a jamais été aussi forte entre les deux mille titres disponibles. Trois gros éditeurs se partagent un gâteau de 126 millions d’euros. Le numéro 1, c’est le routard, avec près de 2 millions et demis d’exemplaires chaque année. En numéro 2, le guide vert du Michelin, et la troisième place est occupée par le « petit futé », le lonely planet lui fait office en France de challenger avec six mille exemplaires vendus. Face aux guides classiques, les éditeurs rivalisent de nouvelles idées : Guides de ballades, guides de week-end, ou guide de vacances pas chères. Ils doivent surtout faire face à une nouvelle concurrence, celles des nouvelles technologies : l’internet, le GPS ou même le téléphone. Alors comment les guides se disputent-ils les faveurs des voyageurs ? comment sont-ils fabriqués ? sont-ils fiables ? Et à quoi ressemblent ces guides numériques qui concurrencent les guides papiers ? Documentaire réalisé par Frédéric Audran.