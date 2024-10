Article

La ville passionnante de Dubaï attire des résidents de tous âges, des étudiants aux professionnels célibataires en passant par les familles. Si vous envisagez de vous installer à Dubaï et souhaitez en savoir plus sur le mode de vie des habitants, vous êtes au bon endroit !

Nous vous présentons un aperçu de ce qu’est la vie à Dubaï pour les jeunes couples et les professionnels ainsi que pour les familles.

Lisez la suite de notre guide détaillé !

La vie à Dubai pour les jeunes professionnelles et les jeunes couples

Dubaï attire de nombreux professionnels célibataires et jeunes couples du monde entier, désireux de construire leur carrière et de profiter des opportunités en plein essor.

L’emploi

La plupart des expatriés vivant à Dubaï sont employés dans le secteur privé de la ville, profitant de la diversité du paysage commercial et des possibilités d’évolution de carrière. Il existe plusieurs industries florissantes à Dubaï, allant de la construction au tourisme, en passant par la logistique, la finance, l’automobile et l’aérospatiale. Toutefois, les expatriés peuvent également postuler à certains emplois dans le secteur public lorsqu’ils s’installent à Dubaï.

La vie à Dubaï est également facilitée par le fait que les expatriés ne paient pas d’impôt sur le revenu, ce qui leur permet d’épargner davantage pour leurs vieux jours. C’est l’un des facteurs les plus attrayants lorsque l’on examine les avantages et les inconvénients de la vie à Dubaï. Les expatriés à Dubaï et dans le reste des Émirats arabes unis ne paient que la TVA, qui est fixée à 5 %.

L’environnement entrepreneurial de Dubaï, associé à la facilité de faire des affaires, est également un attrait majeur pour ceux qui vivent à Dubaï. Les expatriés peuvent facilement créer leur propre entreprise, grâce aux lois qui accueillent les investisseurs étrangers, que ce soit sur le continent (avec un sponsor local) ou dans les zones franches (sans sponsor local).

Tous ces facteurs font de cette ville une destination attrayante pour les jeunes couples et les personnes en début de carrière qui veulent s’expatrier à Dubai et vivre une nouvelle aventure enrichissante.

Le divertissement

Avec la pléthore d’activités et d’attractions qu’offre la ville, on ne s’ennuie jamais pendant un week-end ! Pour un week-end amusant entre amis, de nombreux jeunes couples et célibataires vont bruncher dans les meilleurs restaurants de Dubaï, qui servent des cuisines du monde entier.

Les expatriés vivant à Dubaï peuvent également profiter des plages immaculées de la ville ou aller voir la dernière superproduction au cinéma.

Par ailleurs, les expatriés peuvent s’adonner à certaines des activités les plus décalées de Dubaï, qu’il s’agisse d’essayer les salles d’évasion, les barbecues au coucher du soleil ou le camping dans le désert !

Grâce à sa position idéale entre l’Est et l’Ouest, Dubaï est un endroit idéal pour ceux qui aiment voyager fréquemment. Les expatriés qui vivent à Dubaï partent souvent à l’étranger vers des destinations passionnantes, en particulier pendant les jours fériés tels que l’Aïd. Les résidents des Émirats arabes unis bénéficient également d’une exemption de visa ou d’un visa à l’arrivée dans de nombreux pays, ce qui élargit les possibilités offertes aux amateurs de voyages dans la ville !

Le logement

En matière de logement à Dubaï, de nombreuses options s’offrent aux professionnels célibataires et aux couples. Les expatriés à Dubaï peuvent choisir entre des appartements chics et des maisons de ville confortables, avec des propriétés disponibles pour tous les budgets.

Par exemple, les couples qui souhaitent économiser sur le loyer peuvent opter pour un appartement d’une chambre à coucher à Al Nahda, l’un des plus anciens quartiers de Dubaï, qui coûte en moyenne 3 166 AED par mois. Cependant, les couples qui souhaitent vivre à proximité d’équipements et d’attractions de pointe peuvent opter pour les élégants appartements d’une chambre à coucher de Dubai Marina, dont le prix de location moyen est plus élevé, à savoir 6 250 AED par mois.

Vous pouvez jeter un coup d’œil à d’autres quartiers populaires de Dubaï pour les professionnels célibataires, qui proposent des appartements à des prix abordables et sont bien desservis par le réseau de transports publics de la ville. Certains de ces quartiers, comme Dubai Sports City, font également partie des meilleurs quartiers de Dubaï pour les couples.

La vie à Dubai pour les familles

Le logement

Le choix de la maison idéale est l’une des principales décisions des familles d’expatriés à Dubaï. Les familles souhaitent un logement proche de l’école de leurs enfants, de leur lieu de travail ou d’une station de métro. Le marché immobilier de Dubaï offre de nombreuses options aux familles, des appartements aux duplex, en passant par les maisons de ville et les villas familiales.

La plupart des immeubles d’appartements et des communautés de villas bénéficient d’une sécurité permanente et d’équipements communs tels que gymnases, piscines et aires de jeux, ce qui est idéal pour les familles vivant à Dubaï avec des enfants.

Parmi les autres quartiers résidentiels de Dubaï accueillant les familles, citons Jumeirah et Al Barari, réputés pour leurs villas bien aménagées, tandis que les communautés telles que Jumeirah Beach Residence et Motor City sont très prisées pour leurs appartements.

L’école

Vous voulez en savoir plus sur la vie des familles d’expatriés à Dubaï ? Les frais de scolarité des écoles de Dubaï varient entre abordables et onéreux, en fonction du programme d’études, des installations de l’école et d’autres facteurs.

Certaines des meilleures écoles de Dubaï, comme la GEMS Wellington International School, ont des frais de scolarité annuels de 76 000 AED pour un élève de 6e année. D’un autre côté, il existe également un certain nombre d’écoles à bas prix à Dubaï, comme l’Indian High School Dubai, dont les frais de scolarité annuels pour un élève de 6e année s’élèvent à 6 560 AED.

Le divertissement

Les divertissements familiaux ne manquent pas à Dubaï. Les familles peuvent profiter d’une belle journée dans les parcs de Dubaï, qui disposent de barbecues, d’aires de jeux et d’attractions comme Children’s City à Creek Park et Aventura à Mushrif Park. Les destinations populaires du front de mer de Dubaï, telles que The Beach at JBR et La Mer, sont également très appréciées des familles, avec des options de divertissement pour les enfants et les adultes.

Les parents peuvent également profiter d’une variété d’activités de groupe en intérieur avec leurs enfants, comme Jumble, un labyrinthe intérieur, ou Bounce, un parc de trampolines. Ces activités améliorent la qualité de vie à Dubaï et attirent de nombreuses familles dans la ville.

Pendant les jours fériés aux Émirats arabes unis, de nombreuses familles choisissent également de réserver un séjour dans l’un des nombreux centres de villégiature de Dubaï. Ces complexes de classe mondiale proposent de nombreuses activités pour occuper toute la famille, des restaurants aux plages privées, en passant par les piscines, les installations sportives et même les parcs aquatiques !

La vie à Dubaï pour les familles est également facilitée par des abonnements annuels à des parcs à thème et à d’autres clubs. Grâce à ces abonnements, les familles de Dubaï peuvent non seulement économiser de l’argent sur les billets d’entrée, mais aussi ne jamais manquer de choses à faire le week-end.