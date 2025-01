Documentaire

Biarritz, joyau de la côte basque, fascine par son histoire riche et son patrimoine architectural exceptionnel. Deux édifices emblématiques incarnent à eux seuls le prestige et le charme de cette ville balnéaire : la Villa Eugénie et la Villa Boulart. Ces deux demeures racontent des pans distincts de l’histoire de Biarritz, mêlant splendeur impériale et excentricité architecturale.