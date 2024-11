Documentaire

A la frontière du Mexique et du Guatemala se trouve une terre sauvage et impénétrable: Belize.

C’est ici qu’autrefois s’étendait le légendaire empire Maya. Certaines traces de leur présence sont encore visibles aujourd’hui. Pour les voir, il suffit de suivre les guides locaux, de véritables encyclopédies vivantes de la forêt et son histoire.

Avec près d’un tiers de forêts protégées, les vestiges mayas ne sont pas les seuls trésors qui se cache dans ces terres béliziennes. 250 000 hectares de forêts tropicales constitués de palmiers, cèdres et acajous abritent de nombreuses espèces endémiques. Et ce n’est pas tout. La merveille la plus incroyable de Belize reste le Grand Trou Bleu, l’un des plus imposants cénotes sous-marins du monde.

Réalisation : Jean Froment